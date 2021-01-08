Ağrı mutfağından en özel lezzetler bir arada... İşte nefis tariflerimiz

Çiriş ketesi tarifi Ağrı ketesi diye de bilinen çiriş ketesi, Ağrı'da yapılan bir tür börek. İçine de o bölgede yetişen bir yaban otu olan çiriş konuyor. En önemli özelliği bol yağlı olması olan çiriş ketesi için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...