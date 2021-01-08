Ağrı mutfağından en özel lezzetler bir arada... İşte nefis tariflerimiz
Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Ağrı, bir sınır şehri olduğu için tarihi boyunca birçok farklı medeniyetle iç içe olmuş. Bu da özellikle mutfağına yansımış. Sizin için Ağrı mutfağının en ünlü ve en sevilen yemeklerini araştırdık. İşte tarifleriyle Ağrı'nın özel yemekleri...
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Abdigör köftesi tarifi
Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen ve adını Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa'dan alan Abdigör köftesinin özelliği yağsız etin tahta tokmakla dövülmesi. Biz Ağrı mutfağına ait bu yemeğin biraz günümüze uyarlanmış halini hazırladık ve sizlerle buluşturuyoruz. İşte farklı bir yemek arayanlara Abdigör köftesi…
Keşkek, Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı şekillerde pişirilen nefis bir yemek. Bu keşkek tarifi de Ağrı’dan geliyor. Kuzu eti ve kuru soğanla yapılan Ağrı usulü keşkek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kuzu haşlama, Ağrı mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Klasik bir haşlamadan çok farklı olmayan bu yemeğin en önemli özelliği patateslerinin iri bırakılması. Siz de bu yemeği evinizde denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Keledoş genellikle Van mutfağına ait olarak bilinen tescilli bir lezzet. Ancak sadece Van’da değil Ağrı’da da çok sevilerek tüketiliyor. Akpancar adı verilen özel bir ot ve kurut adı verilen kurutulmuş yoğurtla yapılan keledoş için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı şekillerde adlandırılan kızarmış mayalı hamurların Ağrı mutfağındaki adı pişi ya da bişi erdek. Özellikle kahvaltı sofraları için hazırlanan pişi erdek, bol sıvı yağda kızartılıyor ve sıcak tüketildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Siz de evinizde bu Ağrı lezzetini denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Yalancı köfte, Ağrı mutfağına ait nefis bir lezzet. Bir çeşit bulgur köftesi olan yalancı köfte, görüntüsüyle de lezzetiyle de fellah köftesine benziyor. Yoğurtla servis edilen yalancı köfteyi evde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Erişte, Anadolu’nun her yerinde her evde pişen, en sağlıklı ve en lezzetli makarna desek yanlış olmaz herhalde ama Ağrı’nın eriştesi gerçekten bir başka oluyor. İçine yeşil mercimek ve patates ilave edilen Ağrı usulü erişte yapımı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Ağrı mutfağının en sevilen yemeklerinden biri gırar olarak da bilinen ayran aşı çorbasıdır. Lezzetini nanenin en yakın akrabalarından yarpuzdan alan gırar için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Siz de bu yöresel lezzeti sofranıza taşımak isterseniz işte ayran aşı çorbası tarifimiz…
Selekeli, Ağrı mutfağına ait bir tür et yemeği. Özellikle Doğubayazıt ilçesinde çok sık karışımıza çıkan bu yemek için bir tür sac kavurma diyebiliriz. Genelde ilkbahar aylarında taze kuzu veya oğlak eti ile yapılan selekeli evde de kolayca yapılabilir. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Ağrı ketesi diye de bilinen çiriş ketesi, Ağrı'da yapılan bir tür börek. İçine de o bölgede yetişen bir yaban otu olan çiriş konuyor. En önemli özelliği bol yağlı olması olan çiriş ketesi için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Halise, Ağrı mutfağına ait nefis bir yemek. Keşkek olarak da bilinen halisenin malzemesi az ancak buğdayların pişmesi biraz sabır istiyor. Evde denerseniz sizin de çok beğeneceğiniz halise için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Hasude, Ağrı mutfağına çok pratik ve lezzetli bir tatlı. Kars mutfağında da karşımıza çıkabilen hasude, evde de kolayca yapılabilir. Sizin için bu tatlının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda adım adım anlattık.İşte Ağrı usulü hasude tarifimiz...
Hengel denince akla örgü şeklinde kapatılmış mantılar geliyor ama Ağrı’nın hengeli biraz daha farklı bir yemek. Üçgen şeklindeki hamurların haşlanıp soslanmasıyla elde edilen bu mantı makarna arası lezzet evde de kolayca yapılabilir. İşte büyük keyifle yiyeceğiniz hengel tarifimiz…
Kavurma Türkiye'nin her yerinde özellikle de Kurban Bayramları'nda çok sık yapılan bir yemek. Ağrı'da ise şehrin yemeklerinden biri olarak kabul edilecek kadar çok seviliyor. Sizin için Ağrı usulü bir kavurma tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Mıhlama ya da kuymak denince akla genelde Karadeniz mutfağı gelir ama başka bazı şehirlerimizin mutfaklarında da bu lezzetle karşılaşabilir. Kaymakla yapılan Ağrı usulü kuymak için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Haşıl, Ağrı mutfağına ait bir tür buğday pilavı. İçine çiriş otu eklenen ve bol tereyağıyla servis edilen haşıl için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Siz de bu yöresel lezzeti evinizde denemek isterseniz işte haşıl tarifimiz…
Murtuğa denince akla genellikle Van’ın dünyaca ünlü kahvaltı sofralarını süsleyen lezzetlerden biri geliyor ancak Ağrı’nın murtuğası biraz farklı. İçine yumurta konmayan Ağrı murtuğası daha ziyade un helvasını hatırlatıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz murtuğa için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…