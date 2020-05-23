Afyonkarahisar'ın kaymağıyla lezzetlenen tatlılar bayramın da gözdesi olacak

"Bu sıkıntılı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması ve alışveriş esnasındaki sosyal mesafe koşulları nedeniyle vatandaşlar sıkıntı çekerken bizler de esnaf olarak sıkıntılı bir süreç geçirdik. Buna rağmen firma olarak al-getir hizmeti veren arkadaşlarımızla beraber gerek internet üzerinden gerek firmamızı arayarak gerekse al-getir hizmeti veren arkadaşlarımız üzerinden sipariş veren müşterilerimizin taleplerini evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan kendilerine ulaştırmaya çalıştık. Mübarek Ramazan Bayramı’nda da müşterilerimiz evde kalmaya devam ederken biz de yaptığımız tatlıları onların evlerine ulaştırmaya çalışacağız."