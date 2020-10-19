Afyonkarahisar'ın bilinmeyen lezzeti... Restoranda yemeye gelenler tarifini istiyor

Şehirde yöresel yemeklerin yapıldığı restoranın sahibi Ayşe Safkurşun ise "Şehrimize özgü bu yemeğimiz genellikle ara sıcak olarak biliniyor. Restoranımızda bu yemeğimizi sürekli yapıyoruz. İlk defa tadacak müşterilerimiz öncesinde hamur işi şeklinde geleceğini düşünüyor. Daha sonra lezzeti tattıklarında ise müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta bazı insanlardan ilginç bulanlar da oluyor" dedi.