Afyonkarahisar'da ramazanın vazgeçilmez tatlısı 'vişneli ekmek kadayıfı'

Ekmek kadayıfının en hafif tatlı olduğunu belirten Akça son alarak şunları söyledi: “Ekmek kadayıfı içinde yağ ve katkı maddesi olmadığı için en hafif tatlılar arasında bana göre, glikoz yok. Pancar şekeri ile yapılıyor. Yağ sıfır, onun için ekmek kadayıfı şerbetli tatlılar içerisinde en hafifi.”