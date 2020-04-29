Afyonkarahisar'da ramazan haşhaşlı tahinli pide olmadan olmaz

“Hamur yoğrulduktan sonra hamur ince bir şekilde açılır. İçerisine haşhaş, tahin ve isteğe göre şeker ilave edilir. Bu şekilde bir karma hazırlanır. Bu karışım ince açılan hamura sürülür ve katlayarak her kata haşhaşlı ve tahinli karışım sürülür. Yaklaşık 1-1,5 saat gibi dinlenmeye bırakılır.”