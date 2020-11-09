Afyon kaymağının lezzetinin ve renginin sırrı genlermiş

Mandada bulunan bir genin süte beyaz rengini verdiğini belirten Eşmen şunları söyledi:“Afyon kaymağının özelliği manda sütünden yapılması ve doğal olduğu için yağ oranı çok yüksek görünüm olarak da sadece mandada olan bir genden dolayı rengi bembeyaz oluyor.”