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İHA
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 11:00 | 

Afyon kaymağının lezzetinin ve renginin sırrı genlermiş

Afyonkarahisar’da kaymağın eşsiz lezzeti ile renginin sırrını üreticiler anlattı.

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Dünyaca ünlü Afyon kaymağının damaklarda bırakan eşsiz lezzetinin sırrını açıklayan üreticiler, lezzetin püf noktasının kaymağın 36 saatte yapılması olduğunu ve sadece mandada bulunan bir genden dolayı renginin beyaz olmasından kaynaklandığını açıkladı.

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Kaymak denince Türkiye ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde ilk alan gelen yerlerden olan Afyonkarahisar’da kaymağın eşsiz lezzeti ile renginin sırrını üreticiler anlattı.

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Uzun yıllardır Küçük Çobanlı Mahallesi'nde kaymak üretimi gerçekleştiren Mehmet Bedri Eşmen, kaymağın en büyük özelliğinin manda sütünden yapılıyor olması olduğunu vurguladı.

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Hakiki kaymağın lezzetinin sırrının 36 saatte gizli olduğunu kaydeden Eşmen, “Akşam mandalardan sağılan sütler işletmemize gelir kaplara 3’te ikisi doldurulacak şekilde konulur. Bu sütler akşam pişirilip sabaha kadar bekletilir. Daha sonra kaplarda pişirilen sütler sabah çizilir ve yarısı alınır. Sabah sağımından gelen sütlerle akşamdan hazırlanan kapların içerine doldurulup 95 derecede kaynamayacak şekilde tekrar pişirilir. Sonra dinlenmeye bırakılıyor yani doğal olarak soğutulur. Sonra soğuk hava deposuna gönderiliyor. Toplamda 36 saatte yapılıyor. Afyon kaymağının yapılması 36 saat gerektirir” dedi.

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Kaymağın renginin sırrı manda genindeÖzellikle bembeyaz rengi ile görenlerin iştahını kabartan kaymağın renginin sırrını da açıklayan Eşmen, bunun da mandada olan bir genden kaynaklandığını dile getirdi.

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Mandada bulunan bir genin süte beyaz rengini verdiğini belirten Eşmen şunları söyledi:“Afyon kaymağının özelliği manda sütünden yapılması ve doğal olduğu için yağ oranı çok yüksek görünüm olarak da sadece mandada olan bir genden dolayı rengi bembeyaz oluyor.”

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