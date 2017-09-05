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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 05 Eylül 2017 - 14:50 | 

Afrodizyak etkili 12 yiyecek

Daha tutkulu ve romantik bir cinsel yaşam için bu besinlere sofralarınızda mutlaka yer açın.

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Cinsel yaşamı renklendiren ve tutkuyu harekete geçiren afrodizyak etkili yiyecekler her zamanki popülerliğini koruyor. Seks hayatına heyecan katan bu yiyecekleri mutlaka denemelisiniz. İşte afrodizyak etkili 12 yiyecek…

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Chili biber

Yemeklere lezzet katan acı biber, cinsel hayatı da olumlu etkiliyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor.

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Çikolata

Çikolata cinsel isteği artıran yiyecekler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Afrodizyak etkisi ile bilinen çikolata beyinde ilişki sinyallerini destekleyen bir etki gösteriyor.

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Ginseng

Çin'de ve Güney Amerika'da cinsel isteği artırıcı etkisi ile tanınan ginseng cinsel gücü önemli ölçüde dengeleyen bir bitki olarak biliniyor. Ginseng afrodizyak etkisi en fazla olan yiyecekler arasında gösteriliyor.

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Vanilya

Muhteşem kokusu ile herkesin beğenisini toplayan vanilya, tütsü ve mum şeklinde kullanıldığında cinsel isteği artırıcı etkisi ile biliniyor.

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Badem

Kadınlar için afrodizyak etkisi yüksek olduğu bilinen bademi günde bir avuç kadar tüketebilirsiniz. Bal ile birlikte lezzetli bir aşk yiyeceğine dönüşen badem, libido üzerinde son derece etkili.

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Muz

En iyi potasyum kaynaklarından biri olan muz, afrodizyak etkisi yüksek olan bir yiyecek. Tok tutma özelliğine de sahip olan muzu eritilmiş çikolata ile birlikte tüketirseniz afrodizyak etkisini artırabilirsiniz.

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Nar

Bereketin sembolü olan nar bilinen en eski afrodizyak yiyecekler arasında. Testosteron hormonunu artıran nar hem kadın hem de erkeklerin cinsel isteğini güçlendiriyor. Ruhsal anlamda da vücuda katkı sağlayan nar, en çok tercih edilen yiyecekler arasında.

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Kuşkonmaz

E vitamini, kalsiyum ve potasyum açısından en zengin yiyeceklerden birisi olan kuşkonmaz, bedene verdiği enerji ile tanınıyor. Yorgunluk belirtilerini yok eden kuşkonmaz ayrıca cinsel isteği de artıran bir özelliğe sahip.

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Karides

Yüksek oranda iyot içeren karides cinsel isteği artıran besinlerden biri. Düzenli olarak karides tüketmek libidoyu harekete geçiriyor.

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Enginar

Antioksidan etkisi ile bilinen enginar, libidoyu hareketlendiren ve cinsel isteği artıran özelliklere sahip.

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Bal

Doğurganlık özelliğini yükseltmeye yardımcı olan bal, cinsel gücü artırıyor. Bal ayrıca östrojen ve testosteron gibi hormonları da dengeliyor.

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Safran

Sağlığa ve cilde olan faydalarıyla gerek kozmetik gerekse yemeklerde kullanılan safran, cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkili besinler arasında en etkilisi olan safran, erkeklerde sperm kalitesini de olumlu etkiliyor.

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