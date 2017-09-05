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Afrodizyak etkili 12 yiyecek
Daha tutkulu ve romantik bir cinsel yaşam için bu besinlere sofralarınızda mutlaka yer açın.
Cinsel yaşamı renklendiren ve tutkuyu harekete geçiren afrodizyak etkili yiyecekler her zamanki popülerliğini koruyor. Seks hayatına heyecan katan bu yiyecekleri mutlaka denemelisiniz. İşte afrodizyak etkili 12 yiyecek…
Çikolata cinsel isteği artıran yiyecekler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Afrodizyak etkisi ile bilinen çikolata beyinde ilişki sinyallerini destekleyen bir etki gösteriyor.
Çikolata
Muhteşem kokusu ile herkesin beğenisini toplayan vanilya, tütsü ve mum şeklinde kullanıldığında cinsel isteği artırıcı etkisi ile biliniyor.
Vanilya
En iyi potasyum kaynaklarından biri olan muz, afrodizyak etkisi yüksek olan bir yiyecek. Tok tutma özelliğine de sahip olan muzu eritilmiş çikolata ile birlikte tüketirseniz afrodizyak etkisini artırabilirsiniz.
Muz
E vitamini, kalsiyum ve potasyum açısından en zengin yiyeceklerden birisi olan kuşkonmaz, bedene verdiği enerji ile tanınıyor. Yorgunluk belirtilerini yok eden kuşkonmaz ayrıca cinsel isteği de artıran bir özelliğe sahip.
Kuşkonmaz