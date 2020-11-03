Adıyaman'ın dünyayı lezzetine hayran bırakan narında hasat zamanı
Adıyaman'da yetiştirilen, kendine has aroması, tadı ve lezzetiyle Avrupa pazarında yer bulan narda hasat dönemi başladı.
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Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da narlar sabah erken saatlerde toplanıyor.
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Merkeze bağlı Dilek köyünde sabahın ilk ışıklarında bahçelerin yolunu tutan işçiler, topladıkları narları sandıklara koyuyor.
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Narlar daha sonra soğuk hava deposunda muhafaza edilip, yurt dışına gönderiliyor.
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"Rekoltenin bu yıl 12 bin 500 ton civarında olması hedefleniyor"
İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, AA muhabirine, kentte 3 bin dekar alanda nar yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.
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Kentte geçen yıl 13 bin 900 ton rekolte elde edildiğini anlatan Kiyas, "Bu yıl ise havaların kurak geçmesi ve zararlı böcekler üretimi etkiledi. Rekoltenin bu yıl yaklaşık yüzde 10'luk azalışla 12 bin 500 ton civarında olması hedefleniyor" dedi.
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Kiyas, Tarım ve Orman Bakanlığının bölge çiftçisine sağladığı desteklerin sonuçlarının alınmaya başlandığını aktararak, şöyle devam etti:
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"Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında soğuk hava depolarının yapılmasıyla beraber, nardaki muhafaza sorunu çözülmeye başladı. Narların soğuk hava depolarında muhafaza edilmesiyle ürünün istenildiği zaman pazara arz edilmesi imkanı sağlandı. Üreticiler artık istedikleri zaman ve istedikleri fiyatta ürünlerini pazara arz edebilecekler."
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Nar üreticisi Yaşar Gürsoy ise yetiştirdikleri ürünleri özellikle Avrupa'ya gönderdiklerini söyledi.
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İşçilerden Abide Bilen de sabahın ilk ışıklarında tarlaya gelerek çalıştıklarını anlatarak, "Dört çocuğum ve eşimle beraber gelip burada çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz. Burada çalışmak güzel ancak bir o kadar da yorucu ama mecburen çalışmak zorundayız" dedi.