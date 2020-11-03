Adıyaman'ın dünyayı lezzetine hayran bırakan narında hasat zamanı

İşçilerden Abide Bilen de sabahın ilk ışıklarında tarlaya gelerek çalıştıklarını anlatarak, "Dört çocuğum ve eşimle beraber gelip burada çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz. Burada çalışmak güzel ancak bir o kadar da yorucu ama mecburen çalışmak zorundayız" dedi.