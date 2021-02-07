Adını mutlaka duymuşsunuzdur! O kadar çok faydası var ki...

KİNOA Piyasada farklı renklerde karşımıza çıkabilen kinoa taneciklerinin hafif fındığımsı kokusu ve kabarık bir dokusu vardır. Zaman zaman dişe gelebilir bir dokusu da olan kinoa, tıpkı pirinç gibi birlikte pişirildiği diğer malzemelerin ya da birlikte servis edildiği sosların tadını çekme potansiyeline sahiptir. Beyaz, kırmızı ya da siyah kinoanın kullanım alanları açısından çok farkı yoktur. Ancak beyazdan kırmızıya gidildikçe kinoanın aroması ve pişme süresi artmaktadır. Tüm kuru tahıllar gibi kinoa da hava almayan bir kapta serin ve karanlık bir yerde nemden ve böceklerden uzak olacak şekilde saklanmalıdır. Pişmiş kinoa buzdolabında 5 ila 7 gün saklanabilir. Ayrıca pişirdiğiniz kinoayı porsiyonlara ayırıp dondurucuda da saklayabilirsiniz. Kinoa ununun ise oksidasyonu yavaşlatmak ve raf ömrünü uzatmak için dondurucuda saklanması gerekir.



Dokuz esansiyel aminoasidin tamamını içeren kinoa bu açıdan nadir bulunan bir bitkisel besindir. 1 su bardağı pişmiş kinoada 222 kalori ve 4 gram yağ bulunur. Ayrıca 39 gram karbonhidrat, 5 gram lif ve 8 gram protein içerir. Dahası bu miktardaki kinoada günlük demir ihtiyacımızın yüzde 15’inin yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve E vitamini bulunur. Glüten ve kolesterol içermeyen kinoanın dış yüzeyindeki saponin kuşları ve böcekleri doğal olarak kaçıran bir madde olduğu için üretiminde kimyasal böcek ilaçlarının kullanımına gerek yoktur.