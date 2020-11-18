Adımlar atıldı, Edirne'nin meşhur tava ciğeri UNESCO yolcusu

"Tava ciğer bence mutlaka UNESCO'ya girmeli. Edirne ve ciğer bir buluşma noktası. O yüzden en kısa zamanda yerimizi almalıyız. Dünyaya damga vuracak bir ciğerimiz var. Böyle lezzetli bir ciğeri hiçbir yerde kolay bulamazsınız. Bu lezzet Trakya'nın bereketli topraklarından geliyor. Burada yetişen hayvanlar, bereketli nehirlerden akan sulardan içip kenarındaki otlardan beslenerek yetişiyor. O yüzden ince kesilmiş lezzetli bir tava ciğeri Edirne'de yiyebilirsiniz."