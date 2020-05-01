Adanalılar sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şırdancılara akın etti
Adana’da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına saatler kala vatandaşlar şırdancılara akın etti.
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Adana’da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına saatler kala vatandaşlar şırdancılara akın etti.
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Adana’nın en çok tüketilen lezzetlerinden birisi olan şırdana sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun ilgi gösterildi.
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Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana’da 3 günlük uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar soluğu şırdancılarda aldı.
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Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, şırdancıların önlerinde kuyruk oluşturdu.
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Sırası gelen vatandaşlar şırdanlarını paket yaptırıp evlerine götürdü.
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Şırdancı Emin Kertiş, “Adanalılar şırdandan vazgeçemiyor. Yoğun satışlarımız, gel al götür ve paket şeklinde servislerimiz var. Yasak geldiği günlerde, insanlar şırdanlarını dolaplarına koyuyorlar. Daha sonra evlerinde ısıtıp yiyorlar” dedi.