Adanalılar Şalgamcı Abla'nın şalgamından vazgeçemiyor

Şalgamın özellikle Adana için önemli bir tat olduğunu hatırlatan Hitay, "Ekip olarak 15 günde bir toplanıyoruz, hem eğlenip hem de çalışıyoruz. Havuçlarımızı temizleyip el yapımı şalgamımız için ilk adımları attıktan sonra, maya, tuz ve su ile birleştirerek katkı maddesi koymadan şalgamımızı üretiyoruz. Burada bir kadın dayanışması da var. Kadınların elinin değdiği yerde lezzet ve temizlik de olur" dedi.