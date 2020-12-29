Adanalı ustalar muhteşem bir hindi dolması için püf noktalarını anlattı

PÜF NOKTASI İYİ HAŞLANMASI Hindiyi haşlarken iyi pişirmenin en önemli püf nokta olduğunu söyleyen ADAPADER Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Sertaş ise, "Kızartırken zaten fazla fırında kalmayacağı için haşlarken iyi pişirmek gerekir. 3-4 kiloluk bir hindi için haşlama süresi 3 saattir. Kızartma işlemi için de 25 dakikayı buluyor" dedi.