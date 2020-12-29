Adanalı ustalar muhteşem bir hindi dolması için püf noktalarını anlattı
Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Derviş Göçmen hindi dolmasının püf noktalarını anlattı.
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Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez ana yemeği hindi dolmasının püf noktalarını anlattı. Hindinin fırına verilmeden önce haşlanması gerektiğini belirten Göçmen, lezzetin kaynağının kullanılan sebze ve baharatlar olduğunu söyledi.
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Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen hindi dolması çok sayıda kişinin sofralarını süsleyecek.Koronavirüs nedeniyle çekirdek ailenin bir arada kutlayabileceği bu özel günde 3 kiloluk bir hindinin yeterli olacağını dile getiren Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Derviş Göçmen bu yemeğin püf noktalarını uygulamalı olarak anlattı.
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LEZZETİ VEREN SEBZE VE BAHARAT
Hindiyi hazırlamadan önce bir saat haşlanması gerektiğini belirten Göçmen, "Haşlandıktan sonra iç pilavı ile sebzeleri hazırlıyoruz. Havuç, brokoli, kabak, biber, domates, soğan, sarımsak gibi sebzeleri de haşlıyoruz. Bu yemeğe lezzetini veren sebzeleri ve baharatlardır" dedi ve ekledi.
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Göçmen, "Daha sonra 3 saat kadar haşlanan hindinin üzerine krema, salça ve süt ile yapılan sos sürüp yağlı kağıt ile kapladıktan sonra fırına veriliyor. Kızaran hindi iç pilav ile dolduruluyor. Yanına haşlanan sebzeleri ilave ettiğimizde yemeğimiz sunuma hazır hale geliyor" diye konuştu.
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PÜF NOKTASI İYİ HAŞLANMASI
Hindiyi haşlarken iyi pişirmenin en önemli püf nokta olduğunu söyleyen ADAPADER Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Sertaş ise, "Kızartırken zaten fazla fırında kalmayacağı için haşlarken iyi pişirmek gerekir. 3-4 kiloluk bir hindi için haşlama süresi 3 saattir. Kızartma işlemi için de 25 dakikayı buluyor" dedi.
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Sertaş, "Doğal odun ateşin de pişirildiğinde de lezzeti çok daha fazla oluyor. Vitamin değerleri yüksek olduğundan yanındaki sebzeler ise koronasavardır" diye konuştu.
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TARÇINLI İÇ PİLAV
İç pilavı hazırlayan derneğin yönetim kurulu üyelerinden Ali Şemi de şöyle konuştu:
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"Pilavın içine çam fıstığı, kuş üzümü, tarçın, karabiber ve tuz koyduk. Tencereye çam fıstığı ve kuş üzümünü koyup pirinci de ilave ettikten sonra 20-25 dakika kavuruyoruz. Göz kararı suyunu verip 15 dakikada hazır ediyoruz. Daha sonra haşlanmış hindinin içine dolduruyoruz. Kalan pilavı tepsideki hindinin etrafını süslemek için kullanıyoruz."