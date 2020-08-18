Adanalı ustalar koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirici kebap hazırladı

Formülünün çok basit olduğunu ve herkesin yapabileceğini belirten Serttaş, “Müşterilerimizle denedik çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Bu sadece pandemi döneminde değil önümüzde ki dönemlerde de menümüzde kalacak. Talep çok yüksek. Her gün Adana Kebabının en iyisini yapmakla yarıştığımız kebapçı arkadaşlarımıza da örnek olmasını tavsiye ediyoruz. Formülü çok basittir ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir üründür” ifadelerini kullandı.