Adanalı bir usta icat etti! Öyle bir şekilde tanıttı ki...

"Havada 1,5 metrelik piton döner sofrası açtım. Sloganımıza havada yiyerek başladık. Diğer dönerlerden çok farklı. İçindeki farklı olan şey tablacı salatası ve dışına eklediğimiz kaşar ve çedar peyniri. Özellikle çedarlı çok ilgi görüyor."