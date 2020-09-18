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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 14:21 | 

Adanalı bir usta icat etti! Öyle bir şekilde tanıttı ki...

Adana’da bir döner ustası ürettiği 1,5 metrelik piton döneri çok ilginç bir şekilde tanıttı.

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Adana’da 22 yıldır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş (37), arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçarken, yiyen kişinin ayağını yerden keseceğini söylediği, kendi üretimi olan 1,5 metrelik ’piton döner’ yedi.

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Seyhan ilçesinde 15 yaşından bu yana dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayıp, kendine özgü bir lezzet yarattı.

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Taş, hazırladığı 1,5 metre uzunluğunda dönerin ismini ise ’piton döner’ koydu.

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Ürettiği lezzetin insanların ayağını yerden keseceğini belirten Taş, bir arkadaşı eşliğinde yamaç paraşütüyle uçarak, kurduğu düzenekle sofra açıp döner yedi.

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Uçuş sırasında Adana’ya özgü şalgam suyu da içen Taş’ın bu anları kaydedip paylaştığı renkli görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

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"Piton döneri her yerde göreceksiniz" diye slogan ürettiğini belirten Taş, şunları söyledi:

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"Havada 1,5 metrelik piton döner sofrası açtım. Sloganımıza havada yiyerek başladık. Diğer dönerlerden çok farklı. İçindeki farklı olan şey tablacı salatası ve dışına eklediğimiz kaşar ve çedar peyniri. Özellikle çedarlı çok ilgi görüyor."

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"Genelde aileler, gün yapan kadınlar ilgi gösteriyor. Gelin-damatlar da geliyor. Eskiden Adanamız'da genelde düğün sonrası çiftler kebapçıya giderlerdi. Şimdi döneri de tercih ediyorlar."

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