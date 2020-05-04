Adana'da gelenek yine bozulmadı! Bagaj kapağında şırdan keyfi

Adanalı işletmeci Murat Mercan geleneğin bu yasak sonrası da bozulmadığını ifade ederek, “Biz 3 gün boyunca sipariş aldık. şırdan bağışıklık sistemine iyi geldiği için ve şırdanı bir kez yiyen tekrar tekrar talep ediyor. Tatil boyunca telefonlar çaldı ve 3 gün önceden siparişler verildi. Kazanlarımız bitti. Yedek kazan tekrar kaynatıyoruz. Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz” dedi.