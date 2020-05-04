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Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 09:30,

Adana'da gelenek yine bozulmadı! Bagaj kapağında şırdan keyfi

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanmaya sokağa çıkma yasağının ardından Adana’da gelenek bozulmadı. Vatandaşlar önce bankamatiklere artından şırdancıya koştu.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanmaya sokağa çıkma yasağının ardından Adana’da gelenek bozulmadı. Vatandaşlar önce bankamatiklere artından şırdancıya koştu. Eve kadar bekleyemeyen bir vatandaş aracın bagaj kapağında şırdan yedi.

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Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar geleneği bozmadı. Saatler 00.00’ı göstermesi ile birlikte şırdancıya koşan vatandaşlar şırdan yemek için bekledi.

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İçişleri Bakanlığının korona virüs salgına karşı uyguladığı tedbirler kapsamında 3 gündür kapalı olan ve sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adanalıların geleneksel lezzeti şırdanı yiyemeyen vatandaşlar sıraya girdi.

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Kimi terliği kimi eşofmanları ile şırdan yemek evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe tedbirlerine uyarak vazgeçilmez lezzetleri dakikalarca bekledi.

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Adana'nın yöresel lezzetine 3 gün boyunca hasret kalan bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca eve kadar dayanamadı, araçlarının bagaj kapağında yedi.

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Korona virüse şırdan ile savaş açtıklarını ifade eden bir vatandaş ise 3 gündür yasağın bitmesini ve vazgeçemediklerini ifade ederek yasağın bittiği dakikalarda soluğu şırdancı da aldıklarını ifade etti.

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Adanalı işletmeci Murat Mercan geleneğin bu yasak sonrası da bozulmadığını ifade ederek, “Biz 3 gün boyunca sipariş aldık. şırdan bağışıklık sistemine iyi geldiği için ve şırdanı bir kez yiyen tekrar tekrar talep ediyor. Tatil boyunca telefonlar çaldı ve 3 gün önceden siparişler verildi. Kazanlarımız bitti. Yedek kazan tekrar kaynatıyoruz. Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz” dedi.

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