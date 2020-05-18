Adana'da bir girişimci yaptı, kapıda kuyruk şimdiden başladı

"En başta böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyordum. Kokoreçten kebap yapılabileceğine hiç inanmıyordum. İnanmayarak geldim, sağ olsun usta gözümün önünde yaptı, yedim. İnanmadığım şey gerçekleşti. Gayet lezzetliydi. Ben, Türkiye'de değil, dünyada böyle bir şey duymadım, böyle bir lezzet de yemedim. Çok merak ediyordum, geldim yedim. Yani kebaptan daha üstü bir şey bu."