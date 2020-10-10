Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nin ’mangal ateşi’ yandı

"Biz de 3 yıldan beri büyük coşkuyla devam eden bu festivalin bu yıl salgın şartlarına uygun olarak yapılması durumunda bu geleneksel yapının devam edeceğini aksi takdirde bir aksamaya neden olacağını düşündük ve festivalimizi bu yıl da yapmaya karar verdik. Ancak dijital platforma taşıyarak aynı zamanda Türkiye'de de bir ilki başlatmış olduk. İlk kez bir gastronomi, bir lezzet festivali de dijital ortamda yapılmaya başlanmış oldu. Her ne kadar yaptığımız bu festivalde takipçilerimize Adana mutfağını damak olarak tattıramayacağız ama görsel olarak kendilerine Adana mutfağını tanıtmış olacağız."