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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA ve İHA
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 15:29 | 

Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nde ’Kadın şefler mangal başında’

Adana’da bu yıl korona virüs nedeniyle dijital ortamda "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde kadın şefler mangal başına geçip Adana Kebap pişirdi.

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Türkiye’de ilk kez dijital olarak gerçekleştirilen 4’üncü Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nde Sahrap Soysal’ın sunumuyla Şef Ebru Barbara Demir ile kebap ustası Melek Kıyan, Adana kebabı yaptı.

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Adana Uluslararası Lezzet Festivali’nin ikinci günü Türkiyenin ünlü şefleri Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir’in Adanalı kebap ustası Melek Kıyan eşliğindeki ’Kadın Şefler Mangal Başında’ adını verdiği gastro şovu ile devam etti.

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’İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana’ temalı festival kampsamında Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte Sahrap Soysal’ın sunumuyla kadın şefler, Adana kebabı pişirdi.

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Harcından pişirmesine kadar tüm inceliklerinin paylaşıldığı kebap şovu, dijital ortamda canlı paylaşıldı.

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Sosyal medyadan canlı yayınlanan kebap pişirme şovu sırasındaysa kadın şefler lezzetli kebabın nasıl yapıldığına dair ipuçları verdi.

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4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yarın sona erecek.

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