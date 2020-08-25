Acı biberi bu kez de lokumda kullandılar, yiyenler çok beğendi

Gelişen tekniklere rağmen lokum ve şekerlemeleri el yordamıyla yaptıklarını dile getiren Nagaş, dünyanın her bölgesine ürünlerini gönderdiklerini aktardı.Nagaş, oğluyla farklı bir lezzet için arayış içine girdiklerini söyleyerek, “Memleketimizin ve Maraş biberimizin tanıtımı ve farklılık için aklımıza böyle bir fikir geldi. Biber hasadının da yapılmasıyla, ortaya böyle bir eser çıkarttık. Maraş biberini öne çıkarmak istedik. Biz bunu üretirken, ticari bir amaç gütmeden yaptık. Biberli lokumu ilk önce dostlarımıza ve gelen müşterilerimize ikram ettik. Tadına baktıktan sonra herkesten olumlu tepkiler aldık" diye konuştu.