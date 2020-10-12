90 yaşındaki Eşref dede 68 yıldır kahvaltı menüsü hazırlıyor

"Elim ayağım tuttuğu müddetçe devam edeceğim. İnsanlar için işsizlik azaptır. Zengin dahi olsa işsizlik azaptır" diyen Taşkın, çevresindeki insanların artık işi bırakması yönünde cümleler kurduğunu, kendisine, "haydi git yat, dinlen" diyenleri hiçbir zaman dinlemediğini vurguladı. Her gün farklı farklı insanlarla iletişim kurduğunu kaydeden Taşkın, "Hepsiyle ayrı ayrı konuşuyorum, bilgi ediniyorum. İnsanları tanıyorum. Ben onların ayağına gitmiyorum, onlar benim ayağıma geliyor, esnaflık böyle bir şey. Burada çalışmak beni yormuyor, daha çok dinleniyorum, burada mutlu oluyorum, burası heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.