9 yaşındayken başladığı kebapçılığa duyduğu aşk 67 yıldır eksilmeden devam ediyor

Otelde aşçılık yaptığı dönemde yurt dışına da gidip ders verdiğini belirten Şemi, “İlk olarak 5-6 defa Almanya’ya gittim. Eğitim verdim ve eğitim aldım. Oradan Hollanda’ya ve İtalya’ya gittim. Çok şey öğrendim ve öğrettim. Her gittiğim yerde önce Adana ve ülkem diyordum. Emekli olduktan sonra Endonezya’ya gittim ve 3 ay kaldım. Ürdün’e gittim. Ben 32 senedir emekliyim. Mersin’den, İzmir’e kadar bütün otellerde yetiştirdiğim kişiler çalışıyor. Çok memnunum bundan. O nedenle de bu meslekten kopamıyorum” ifadelerini kullandı.