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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 10 Nisan 2022 - 10:32 | 

9. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Akşam için iftar hazırlığı yapanlar için sabah saatlerinden itibaren iftar menüsü araştırılmaya başlanıyor. Elbette iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması iftar menülerinde önemli bir detay. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? İftara ne yapılır?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 9. gün Ramazan iftar menüsü...

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte birbirinden pratik ve lezzetli 9. gün Ramazan iftar menüsü yemekleri...
2LEBENİYE ÇORBASI

LEBENİYE ÇORBASI

Lebeniye çorbası, farklı bir yoğurt çorbası arayanlar için nefis bir tarif. Güneydoğu Anadolu mutfağının lezzetlerinden biri olan bu besleyici ve leziz çorba, minik köftelerinden dolayı biraz uğraştırıcı görünebilir. Ancak lezzeti buna değer.
LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3ISPARTA USULÜ KABUNE TARİFİ

ISPARTA USULÜ KABUNE TARİFİ

Tek başına bir menü olabilme özelliği taşıyan bu harika yemek, Ramazanda iftar sofralarınızda mutlaka denenmesi gerekenler arasında... Aynı zamanda faydalı ve tok tutan yöresel Isparta usulü kabune tarifi detayları merak edenler için hemen aşağıda...
KABUNE TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4BORANİ TARİFİ

BORANİ TARİFİ

Borani, Urfa yöresine ait bir meze türü olsa da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sıklıkla tüketilen lezzetli bir mezedir. Yapımında ıspanak kullanılan borani, kolay yapımıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Siz de borani mezesini sevdiklerinize sunmak isterseniz, borani malzemeleri ve yapım aşamalarıyla tarifi hemen aşağıda…
BORANİ TAFİNİ İÇİN TIKLAYINIZ
5ÜZÜM HOŞAFI

ÜZÜM HOŞAFI

Üzüm hoşafı,gazlı içecekler popüler hale gelmeden önce en güzel alternatifti. Ancak tadı ve ferahlatıcı özelliğiyle hala sofraların yıldızı. Yapımı da oldukça kolay. Peki üzüm hoşafı nasıl yapılır? İşte üzüm hoşafı tarifi ve malzeme listesi...
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6KALBURA BASTI TATLISI

KALBURA BASTI TATLISI

Kalbura Bastı ya da Kastamonu ‘daki adıyla kalbur tatlısı. Annemin eskiden yaptığı tatlılardan biri. Tatlımızın adı tahmin ettiğiniz üzere tatlıya şeklini veren kalburdan geliyor. Günümüzde evlerde kalbur yok maalesef, bunun yerine süzgeç ya da bıçakla üzerini çizerek şekil verebilirsiniz.
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