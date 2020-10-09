Lezizz Menüler Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 17:33 | 09 Ekim 2020 - 17:36

9 Ekim Dünya Yumurta Günü'ne özel birbirinden nefis yumurta tarifleri

Her şeyin bir günü var da dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın beslenmesinin önemli bir parçası olan yumurtanın günü olmaz mı? Tabii ki olur... 9 Ekim tarihi Türkiye dahil birçok ülkede Dünya Yumurta Günü olarak kutlanıyor. Sizin için bu özel güne layık, birbirinden nefis yumurta tarifleri hazırladık. Özellikle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek yumurta tariflerimiz aşağıda. Afiyet olsun...