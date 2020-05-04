88 yıldır aynı yöntemle 'kürek helva' yapıyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 88 yıl önce açılan iş yerinde Ayhopa ailesinin 4 kuşaktır aynı lezzetle ürettiği "kürek helva", ramazanda iftar sofralarını tatlandırıyor.
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 88 yıl önce açılan iş yerinde Ayhopa ailesinin 4 kuşaktır aynı lezzetle ürettiği "kürek helva", ramazanda iftar sofralarını tatlandırıyor.
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Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği kürek helva, torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki dükkanlarında yapılıyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, gelen siparişler doğrultusunda Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illere gönderiliyor.
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Tarihi işletmenin dördüncü kuşak temsilcisi Ömer Ayhopa, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir asırdır kürek helva ürettiklerini söyledi.
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Helva yapımını babasından öğrendiğini dile getiren Ayhopa, "Helvamızı, geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Kaynama işleminin ardından helvayı bakır kazanlara aktararak, kürekle karıştırıyoruz. Elle yoğurma işleminin ardından da paketleme işlemi yaparak iftar sofralarına hazırlıyoruz" dedi.
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Hasan Ayhopa ise kürek helvanın su, şeker, limon tuzu ve çöven suyunun karışımından elde edildiğini anlatarak, "Helva, ağda kıvamına kadar makinede karıştırılıyor. Daha sonra da tahin ilave edilerek bakır kazanlarda önce tahta kürekle karıştırıldıktan sonra elle yoğuruluyor" diye konuştu.
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ayhopa ailesi tarafından 88 yıldır üretilen “kürek helva”, özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmez bir tat olarak tüketiliyor.
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Bakır kazanlarda doğal yöntemlerle yapılan “kürek helva” Sandıklı Belediyesi tarafından evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerin yanında da ikram ediliyor.
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İşyerinde helva, lokum, pişmaniye gibi bir çok tatlı üretimi yapıldığını belirten 4 kuşak torun Ömer Ayhopa, “Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan kürek helvamızı iftarlık için hazırlıyoruz. Kürek hevamız belli bir derecede kaynadıktan sonra, bakır kazanlarımıza alıp kürek ile karıştırıyoruz. Elle yoğurma işlemi sonunda da pakatleme işlemi yaparak iftar sofralarına hazırlıyoruz” dedi.
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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Ayhopa ailesinin ecdattan kalma ve el emeğiyle ürettiği kürek helvanın, belediye ekiplerinin evlere servis ettiği iftar yemeklerinin en güzel tatlısı olduğunu kaydetti.
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Çöl, “Hasan ustamız bizlere ecdattan kalma, el emeği çok fazla olan helvayı yaparak hemşehrilerimize evlerinde verdiğimiz yemeklerin yanında tatlı olarak ulaştırmamıza vesile oluyor. Sandıklı’nın güzel bir markası Sandıklımıza değer katan, imajını yükselten, hem yol üstü, hem de şehir merkezindeki dükkanıyla bizlere güven veren bir iş adamımız. Bu güzel hizmetlerinden dolayı hasan ustamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.