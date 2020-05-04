88 yıldır aynı yöntemle 'kürek helva' yapıyorlar

Çöl, “Hasan ustamız bizlere ecdattan kalma, el emeği çok fazla olan helvayı yaparak hemşehrilerimize evlerinde verdiğimiz yemeklerin yanında tatlı olarak ulaştırmamıza vesile oluyor. Sandıklı’nın güzel bir markası Sandıklımıza değer katan, imajını yükselten, hem yol üstü, hem de şehir merkezindeki dükkanıyla bizlere güven veren bir iş adamımız. Bu güzel hizmetlerinden dolayı hasan ustamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.