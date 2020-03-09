8 usta 6 günde hazırladı, tırla getirdiler... "Araştırmalarımıza göre daha önce böylesi yapılmamış"

Dünyanın en uzun kokorecini yapmak için öncelikle imalatçı ile görüştüklerini anlatan Akgün, "İmalatçımız altyapıyı hazırladı. Önce parça parça değil tek parça şiş imal edildi. Sadece 7-8 kişi, 5-6 gün boyunca kokorecin şişe sarılması için çalıştı. Hazırlanan kokoreç, dükkana tırla getirildi. Kokorecin pişirileceği ocak da kendi tasarımımız ve o da tek parça olarak imal edildi. Böylece 5 metre uzunluğunda, 70-80 kilogram ağırlığında, dünyanın en uzunu olduğu iddiasında bulunduğumuz kokoreci hazırlamış olduk" diye konuştu.