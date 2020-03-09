Haber ve Fotoğraflar:: Doğahan Giritlioğlu (Hürriyet) ve Raşit Aydoğan (Anadolu Ajansı)
Haber Giriş: 09 Mart 2020 - 09:29,/
8 usta 6 günde hazırladı, tırla getirdiler... "Araştırmalarımıza göre daha önce böylesi yapılmamış"
Başkentte bir esnaf, Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmak üzere hazırladığı kokoreci vatandaşlara ücretsiz dağıttı . Özel üretilen şişlere, 8 ustanın 6 günlük çalışmasıyla sarılan 80 kilogram ağırlığındaki kokoreç, rekor denemesinin yapıldığı dükkana tırla getirildi.
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Ankaralı kokoreç ustası Zakir Akgün Guiness Rekorlar Kitabı’nda yer almak için İşletmeciliğini yaptığı dükkanında 5 metrelik kokoreç hazırladı.
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Akhün yaklaşık 3 saat boyunca pişirdiği kokoreçin görüntülerini kendinden istenen bilgilerle Guinness World Records yetkililerine ulaştırdı.
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Guiness yetkililerinin incelemesinin ardından yönlendireceği ekip rekoru tescil ederse ‘dünyanın en uzun kokoreçi’ rekorunun sahibi Zahir Akgün olacak.
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Zahir Akgün Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki dükkanında pişirdiği kokoreçi bölgeden geçen vatandaşlara da tattırdı.
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Akgün, Kadınlar Günü nedeniyle müşterilerini kırmızı güllerle karşıladı.
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Vatandaşlar da kokoreçle fotoğraf çektirerek rekor denemesine eşlik etti.
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Kokoreççi Zakir Akgün, rekor denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 1994'ten beri yürüttüğü mesleğinde bir ilke imza atmak istediğini söyledi.
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Guinness Dünya Rekorları için en uzun pide, Adana kebap, lahmacun gibi denemelerin yapıldığını dile getiren Akgün, "Araştırmalarımıza göre, dünyanın en uzun kokorecine ilişkin daha önce bir deneme yapılmamış. Bizim yaptığımız ilk olacak" dedi.
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Dünyanın en uzun kokorecini yapmak için öncelikle imalatçı ile görüştüklerini anlatan Akgün, "İmalatçımız altyapıyı hazırladı. Önce parça parça değil tek parça şiş imal edildi. Sadece 7-8 kişi, 5-6 gün boyunca kokorecin şişe sarılması için çalıştı. Hazırlanan kokoreç, dükkana tırla getirildi. Kokorecin pişirileceği ocak da kendi tasarımımız ve o da tek parça olarak imal edildi. Böylece 5 metre uzunluğunda, 70-80 kilogram ağırlığında, dünyanın en uzunu olduğu iddiasında bulunduğumuz kokoreci hazırlamış olduk" diye konuştu.
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Akgün amacının Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden birini dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek şunları söyledi:
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"Bu lezzet bizim ülkemize, bizim sokağımıza ait. Başkaları keşfetmeden bir adım atmak istedim."
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"Patentini ben alamam ama rekorlar kitabına bir Türk tarafından girerse bizim olduğu bilinir. Umarım bugün kırdığım rekor, en kısa zamanda tescillenir."
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"26 yıldır bu sokakta kokoreç hazırlıyorum. Bu rekor bizim sokağımızın olacak."