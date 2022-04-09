8. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 8. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 8. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Pırasa çorbası tarifi
Pırasanın her hali ayrı güzel. Yemeklere ve hamur işlerine çok yakışıyor. Pırasa çorbası da çok seveceğiniz bir lezzet. Lezztinin yanı sıra besleyici olmasıyla da harika bir alternatif. Mutlaka bir şans vermelisiniz, çok beğeneceksiniz. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır? İşte pırasa çorbası tarifi ve malzeme listesi...
Beyti kebabı tarifi
Akşam yemeğinde Şanlıurfa mutfağından nefis bir lezzete yer vermeye ne dersiniz? Eğer düşünürseniz beyti kebabı sofranıza renk katacak. Yufkaya sarılı nefis köftelerin üzerine tereyağlı ve salçalı sos eklendiğinde de tadına doyum olmuyor. Mutlaka denemelisiniz. Peki beyti kebabı nasıl yapılır? İşte beyti kebabı tarifi ve malzeme listesi...
Toros böreği tarifi
Toros böreği Antalya mutfağına ait sevilen bir tarif. Normalde lavaş ve şerbetçi otu (ölmez otu da denir) ile yapılan Toros böreğini biz evde daha kolay olsun diye maydanozla hazırladık. Siz de denemek isterseniz Toros böreğinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Acılı ezme tarifi
Acılı ezme, özellikle kebapların en güzel eşlikçisi. Acılı ezmeyi hazırlarken malzemeleri ince doğramaya dikkat etmelisiniz. Dilerseniz ceviz de ekleyebileceğiniz bu lezzeti ister kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde ikram edebilirsiniz. Denemek isteyenler için acılı ezme tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...