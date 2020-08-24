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HaberlerLezizz Yemek Kültürü70 yıllık ustanın lezzeti Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 12:16 | 

70 yıllık ustanın lezzeti Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Niğde’de, 6 yaşından beri fırıncılık yapan Cengiz Atalay'ın (76) yaptığı yöresel çörek çeşidi 'Fertek halkası’nın lezzetinin ünü, kentin sınırlarını aştı.

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Niğde’de, 6 yaşından beri fırıncılık yapan Cengiz Atalay'ın (76) yaptığı yöresel çörek çeşidi 'Fertek halkası’nın lezzetinin ünü, kentin sınırlarını aştı.

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Günde ortalama 2 bine yakın ’Fertek halkası’ üretip, satan Atalay, Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

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Merkez Fertek Mahallesi'nde 30 yıl önce kendi kurduğu fırında ekmek ve ’Fertek halkası’ üreten Cengiz Atalay, 70 yıldır fırıncılık yapıyor. Günde yaklaşık 2 bine yakın ’Fertek halkası’nın satıldığı fırının, Niğde'nin çeşitli bölgelerinden gelen müşterilerinin yanı sıra il dışından da birçok müşterisi bulunuyor.

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Atalay, kentteki müşterilerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına da kargoyla ürün gönderdiğini söyledi.

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’Fertek halkası’nı mahalledeki çocuklara ücretsiz verdiğini dile getiren Cengiz Atalay, okula gitmediği için 6-7 yaşında simit satmaya başlayarak, sektörle tanıştığını kaydetti. Ürünlerini doğal malzemelerle ürettiğini aktaran Atalay, "Eskiden tahin yağıyla yaptığımız bu ürünü şimdilerde ayçiçek yağından yapıyoruz. Ürünlerim çok beğeniliyor. Buradan alıp başka kentlere götürenler olduğu gibi ben de başka şehirlerden arayıp isteyenlere koliyle gönderiyorum. İçeriğinde tahin, yağ, süt ve su bulunan bu ürün çok lezzetli" dedi.

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