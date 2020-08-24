70 yıllık ustanın lezzeti Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

’Fertek halkası’nı mahalledeki çocuklara ücretsiz verdiğini dile getiren Cengiz Atalay, okula gitmediği için 6-7 yaşında simit satmaya başlayarak, sektörle tanıştığını kaydetti. Ürünlerini doğal malzemelerle ürettiğini aktaran Atalay, "Eskiden tahin yağıyla yaptığımız bu ürünü şimdilerde ayçiçek yağından yapıyoruz. Ürünlerim çok beğeniliyor. Buradan alıp başka kentlere götürenler olduğu gibi ben de başka şehirlerden arayıp isteyenlere koliyle gönderiyorum. İçeriğinde tahin, yağ, süt ve su bulunan bu ürün çok lezzetli" dedi.