Haftalar geçse de bu ekmek bayatlamıyor! Lezzetinin ve tazeliğinin sırrı ise...

“Bu ekmeği ilk defa annemlerden görerek yapmaya başladım. Akşamdan ekşi mayayı üretiyoruz. Sabaha kadar bekledikten sonra kabarıyor ve sonrasında sabah unla birlikte yapılacak miktara göre ayarlıyoruz. Diğer normal ekmeklere hazır maya katıyorlar, ama ben bu daha lezzetli ve daha doğal olduğu için bunu yapmaya devam ediyorum. Bizim ekmeğimizin gramajı, somun ekmeğin 3 katı kadar. Ama bu ekmek, ona göre çok fazla şişmanlatmıyor ve tok tutması bakımından diyet ekmeği diye de biliniyor. İlk defa bu ekmekten yiyenler hep ‘Bunun farkı ne, özelliği ne’ diye soruyorlar, ben de anlatıyorum” şeklinde konuştu.