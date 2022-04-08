7. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için farklı tarif arayışlarına başladı. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 7. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 7. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Lebeniye çorbası tarifi
Lebeniye çorbası, farklı bir yoğurt çorbası arayanlar için nefis bir tarif. Güneydoğu Anadolu mutfağının lezzetlerinden biri olan bu besleyici ve leziz çorba, minik köftelerinden dolayı biraz uğraştırıcı görünebilir. Ancak lezzeti buna değer. Peki lebeniye çorbası nasıl yapılır? İşte lebeniye çorbası tarifi...
Ramazan kebabı tarifi
Ramazan ayı içerisinde iftar sofralarını süsleyen yemeklerden olan Ramazan kebabı tarifi malzmeleri ve kolay yapımı ile karşınızda! İftar için aradanan besleyici ve doyurucu tariflerden olan Ramazan kebabı, Afyonkarahisar mutfağında da çok seviliyor. Ramazan kebabı nasıl yapılır merak edenlere, Afyon kebabı olarak da bilinen Ramazan kebabı tarifi haberimizde...
Fırında patates tarifi
Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patates nasıl yapılır? Lezzetli fırında patates tarifi içeriğimizde...
Puf böreği tarifi
Börek tarifleri Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam ara sıcaklarda sofranıza eşlik edecek harika bir börek alternatifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sizlere iç harcını dilediğiniz gibi hazırlayabileceğiniz puf böreği tarifi, malzemeleri ve kolay yapılışı…
Tahinli patlıcan közlemesi tarifi
Tahinli patlıcan közlemesi, Antalya mutfağının en lezzetli ve pratik mezelerinden biri. Lezzetinin püf noktası ince çekirdeksiz patlıcan kullanmak olan bu mezeye dilerseniz bir yemek kaşığı kadar süzme yoğurt da ilave edebilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa tahinli patlıcan közlemesi tarifine geçelim…
Islak kek tarifi
Islak kek tarifi içerisinde zamansız bir klasik olan ıslak kek nasıl yapılır onu anlatıyoruz. Çayla, kahveyle ya da tek başına fark etmez, her şekilde çok nefis ve çok keyifli. Siz de bu enfes keki en güzel haliyle evinizde konuk etmek isterseniz, ıslak kek yapımı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. O zaman haydi gelsin sizler için ıslak kek yapılışı ve malzemeleri..