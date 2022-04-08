MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz Menüler7. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
GeriLezizz Menüler 7. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz Menüler
Haber Giriş: 08 Nisan 2022 - 09:32 | 

7. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için farklı tarif arayışlarına başladı. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 7. gün iftar menüsü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 7. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
2Lebeniye çorbası tarifi

Lebeniye çorbası tarifi

Lebeniye çorbası, farklı bir yoğurt çorbası arayanlar için nefis bir tarif. Güneydoğu Anadolu mutfağının lezzetlerinden biri olan bu besleyici ve leziz çorba, minik köftelerinden dolayı biraz uğraştırıcı görünebilir. Ancak lezzeti buna değer. Peki lebeniye çorbası nasıl yapılır? İşte lebeniye çorbası tarifi...
TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3Ramazan kebabı tarifi

Ramazan kebabı tarifi

Ramazan ayı içerisinde iftar sofralarını süsleyen yemeklerden olan Ramazan kebabı tarifi malzmeleri ve kolay yapımı ile karşınızda! İftar için aradanan besleyici ve doyurucu tariflerden olan Ramazan kebabı, Afyonkarahisar mutfağında da çok seviliyor. Ramazan kebabı nasıl yapılır merak edenlere, Afyon kebabı olarak da bilinen Ramazan kebabı tarifi haberimizde...
TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4Fırında patates tarifi

Fırında patates tarifi

Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patates nasıl yapılır? Lezzetli fırında patates tarifi içeriğimizde...
TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
5Puf böreği tarifi

Puf böreği tarifi

Börek tarifleri Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam ara sıcaklarda sofranıza eşlik edecek harika bir börek alternatifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sizlere iç harcını dilediğiniz gibi hazırlayabileceğiniz puf böreği tarifi, malzemeleri ve kolay yapılışı…
TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
6Tahinli patlıcan közlemesi tarifi

Tahinli patlıcan közlemesi tarifi

Tahinli patlıcan közlemesi, Antalya mutfağının en lezzetli ve pratik mezelerinden biri. Lezzetinin püf noktası ince çekirdeksiz patlıcan kullanmak olan bu mezeye dilerseniz bir yemek kaşığı kadar süzme yoğurt da ilave edebilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa tahinli patlıcan közlemesi tarifine geçelim…
TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
7Islak kek tarifi

Islak kek tarifi

Islak kek tarifi içerisinde zamansız bir klasik olan ıslak kek nasıl yapılır onu anlatıyoruz. Çayla, kahveyle ya da tek başına fark etmez, her şekilde çok nefis ve çok keyifli. Siz de bu enfes keki en güzel haliyle evinizde konuk etmek isterseniz, ıslak kek yapımı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. O zaman haydi gelsin sizler için ıslak kek yapılışı ve malzemeleri..
TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi