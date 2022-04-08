7. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Islak kek tarifi

Islak kek tarifi içerisinde zamansız bir klasik olan ıslak kek nasıl yapılır onu anlatıyoruz. Çayla, kahveyle ya da tek başına fark etmez, her şekilde çok nefis ve çok keyifli. Siz de bu enfes keki en güzel haliyle evinizde konuk etmek isterseniz, ıslak kek yapımı tarifimizi mutlaka denemelisiniz. O zaman haydi gelsin sizler için ıslak kek yapılışı ve malzemeleri..