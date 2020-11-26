7 farklı Ülkeden Tadına Doyamayacağınız 7 Farklı Kahvaltı Tabağı

Hollanda - Hagelslag on Bread Hollandalılar kahvaltılarda genellikle reçel, bal, peynir ve tost tüketirler. Bunların yanında en sevdikleri ve en fazla tükettikleri bir başka şey de, kızarmış ekmeğin üzerine pasta süsü serptikleri, Hagelslag on Bread’tir.