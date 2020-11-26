7 farklı Ülkeden Tadına Doyamayacağınız 7 Farklı Kahvaltı Tabağı
Ballı kaymaklı, rengarenk masalarda uzun saatler geçirmemize sebep olan, özellikle hafta sonlarına farklı bir anlam yükleyen kahvaltı sofraları kültürümüzde önemli bir yere sahip.
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Diğer ülkelerin kahvaltı tabağı menüsünde neler olduğunu biliyor musunuz? Buyrun, dünyanın 7 farklı köşesinden birbirinden lezzetli 7 kahvaltı tabağı...
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Arjantin - Medialunas
Kruvasana benzeyen ancak daha küçük ve daha tatlı olan medialunas’lar yanında kahve ile Arjantin halkının vazgeçilmez kahvaltısıdır.
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Avustralya - Vegemite
Çeşitli sebze ve baharat katkı maddeleri ile bira mayasından yapılan bu marmelat, Avustralya’da oldukça fazla tüketilmektedir. Yanına yumurta, pastırma, ızgara domates ve mantar ile oldukça doyurucu bir kahvaltı tabağı hazırlamak mümkün.
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Kanada - Yumurta, pastırma, pankek
Kanadalılar’ın kahvaltı menüleri için en büyük vazgeçilmezleri akçaağaç şurubudur. Tabağın yanına gelen pastırma ve yumurta ile güne oldukça pozitif başladıklarını söyleyebiliriz.
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Kolombiya - Changua
Su, süt ve patates ile yapılan bu çorbanın üzerine taze bir yumurta sarısı atılır. Bir tutam kızarmış taze soğan veya kişnişin eklenmesiyle, Kolombiya’nın vazgeçilmez kahvaltısı olmuştur.
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Doğu Afrika - Mandazi
Doğu Afrika kahvaltı sofralarında yaygın olarak tüketilen mandazi, Hindistan cevizi sütü ile yapılan ve öğütülmüş kakule ile tatlandırılan bir çörektir. Genellikle çay ile tüketilir.
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Finlandiya - Puuro
Puuro adı verilen bu yulaf lapası, Finlandiya'da genellikle süt, taze veya dondurulmuş meyveler ve biraz şekerli tereyağı ile tüketilen yaygın bir kahvaltıdır .
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Hollanda - Hagelslag on Bread
Hollandalılar kahvaltılarda genellikle reçel, bal, peynir ve tost tüketirler. Bunların yanında en sevdikleri ve en fazla tükettikleri bir başka şey de, kızarmış ekmeğin üzerine pasta süsü serptikleri, Hagelslag on Bread’tir.