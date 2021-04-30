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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 12:37 | 

6 Ülke 6 Yöresel Pilav

Farklı malzeme, farklı pişirme teknikleri kullanılarak dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde pilav, sofralarda yerini alan bir yiyecek. Biz sizin için 6 ülkenin birbirinden leziz pilavlarını seçtik.

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1Hint pilavı

Hint pilavı

Keşmir pilavı da denen Hint pilavında, Hindistan’da yemeklerde çokça kullanılan baharatları görüyoruz. Kuru yemişler de Hint pilavındaki yerini almış. Ana malzemeler; pirinç, safran, kuru üzüm, badem ve baharatlar. Baharat olarak ise; kakule, safran, toz karanfil kullanılıyor. Tüm malzemelerin gül suyunda pişirildiğini söyleyelim.

2İran Pilavı

İran Pilavı

İran pilavında basmati pirinci kullanılır ve aslında bir iç pilavdır. En alta tavuklar, üste haşlanmış pirinçler, en üste de patates dilimleri gelecek şekilde tencereye yerleştirilir. Pilav piştikten sonra üzerine tereyağı, safran suyu ve zerdeçal gezdirilir. Pilav tencereden ters çevrilerek servis yapılır.

3Japon Pilavı

Japon Pilavı

Japon pilavının en önemli özelliği; bu mutfakta sıkça kullanılan bir teknik olarak buharda pişmesi. Pirinç, çeşitli baharatlar ve mantarla birlikte yenilebildiği gibi sade, bembeyaz haliyle de Japon mutfağında sıklıkla tüketiliyor.

4Özbek Pilavı

Özbek Pilavı

Türk Mutfağı’nda da sevilerek pişirilen Özbek pilavı, kuzu eti, soğan ve havucun pirinçle birlikte pişirilmesiyle yapılıyor. Önce soğan ve etler kavruluyor, ardından pirinç ve havuçla buluşturuluyor.

5Paella

Paella

İspanyolların pilavı ise Paella. Çok çeşidi var. Deniz mahsullü, etli, tavuklu… Özel paella tavalarında bol baharat, soğan ve domates suyunda pirinçler pişiriliyor. İsteğe göre; beyaz şarap eklenebilir. Baharat tadı olarak en baskın olanı ise hem lezzet hem de renk katan safran.

6Risotto

Risotto

İtalya’nın meşhur pilavı. Pirinçler et, tavuk veya sebze suyunda pişiriliyor. Pirinçlerin krema kıvamı alana kadar pişirilmesi risottonun püf noktası. Dilerseniz mantar ekleyebilir, sebzelerle renklendirebilirsiniz.

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