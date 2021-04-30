6 Ülke 6 Yöresel Pilav

Paella İspanyolların pilavı ise Paella. Çok çeşidi var. Deniz mahsullü, etli, tavuklu… Özel paella tavalarında bol baharat, soğan ve domates suyunda pirinçler pişiriliyor. İsteğe göre; beyaz şarap eklenebilir. Baharat tadı olarak en baskın olanı ise hem lezzet hem de renk katan safran.