6 saatte pişiyor, lezzetini 50 yıllık toprak kaplardan alıyor

"Dört kuşaktan beri aynı yerdeki 'kara fırın' olarak nitelendirilen fırında güveç pişiriyoruz. Bu meslek bize dedemin babasından geliyor. Büyük dedem Musa Efendi, Osmanlı'nın son dönemlerinde 1890'da bu işletmeyi kurmuş ve 1900'lerin başlarında bu kara fırını yapmış. Uzun süre devam ettirdikten sonra oğlu Süleyman dedeme devretmiş. Dedemden sonra babam yaptı. Babamdan kalan mesleği de yaklaşık 30 yıldır ben devam ettiriyorum."