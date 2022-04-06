5. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 5. günü için birbirinde pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Ramazanın 5. günü iftar menüsü arayışında olanlar, bugün ne yemek pişirsem aramalarına günün erken saatlerinde başladı. Geleneksel Türk mutfağının tüm nimetlerinden yararlanabileceğiniz gibi, Ramazana özel tatlılardan, içinizi ısıtacak çorba tariflerine kadar çeşitli lezzetleri sizler için derledik. Peki, bugün iftara ne yapılır? İşte 5. Ramazan iftar menüsü tarifleri...
Lebeniye çorbası tarifi
Lebeniye çorbası, farklı bir yoğurt çorbası arayanlar için nefis bir tarif. Güneydoğu Anadolu mutfağının lezzetlerinden biri olan bu besleyici ve leziz çorba, minik köftelerinden dolayı biraz uğraştırıcı görünebilir. Ancak lezzeti buna değer. Peki lebeniye çorbası nasıl yapılır? İşte lebeniye çorbası tarifi...
Maraş tava tarifi
Yöresel yemeklerimizden Maraş tava tarifi et yemeği sevenlerin en çok araştırdığı tarifler arasında yer alıyor. İçerisinde aynı zamanda sebzelerin de olduğu Maraş tava tarifi hem doyurucu hem bol vitaminli bir yemek. İşte Maraş tava tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
Sarımsaklı pilav tarifi
Sarımsaklı pilav 15’inci yüzyıldan günümüze uzanan çok özel bir lezzet. Sarımsak ve sirkeyle salma tekniği ile yapılan bu pilavı herkes mutlaka denemeli. Sarımsaklı pilav tarifini sizin için Türk mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un sosyal medyada paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Bakır kazanda pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu pilavı siz de mutlaka denemelisiniz…
Kıvırcık marul salatası tarifi
Yeşil salataların sofralarımızda ayrı bir yeri vardır. Kıvırcık marul salatası da onlardan biri. Farklı malzemelerle bu güzel salatayı ızgaralarınızda, sotelerde ve et yemeklerinin yanında tercih edebilirsiniz. Akşam yemeğinizde kıvırcık marul salatasının da size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...