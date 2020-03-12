5 asırlık gelenek... Tek tek işlenip kağıtlara sarılıyor

Aynı zamanda İdlib operasyonunda şehit haberlerimiz geldi. Bu kapsamda halk konserlerimizi ve eğlence programlarımızı durdurduk. 21 Mart'ta temsili karma törenini kutlayacağız. 19 Nisan günü de saçım törenini gerçekleştireceğiz. Mesir Festivali Manisa için çok güzel bir tanıtım oluyor. Mesir macunu sarım, hazırlık işlemlerimiz tüm hızıyla devam ediyor" dedi.