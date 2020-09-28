45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret üretmeye başladı

Pazarlamacılıktan üreticiliğe geçiş yapan ve firmanın verdiği reçete ile hayatı değişen işletme sahibi Seyfettin Kısmet, “2018 yılının Eylül ayında pazarlamacılık işini bitirme kararı aldım ve kendime göre ufak tefek emeklilik planlarım vardı. Pazarlama şirketi ile çalıştığım dönemde marketler ile bir ürün tedariki konusunda görüşme yaptık, bizden el yapımı gofret istediler. Bende tanıdıklarıma sordum, araştırdım ve Konya’da bu işi yapan bir firma buldum. Market ile firma arasında iletişim kurdum. Onlar satıştan memnun oldu, üretici firma üretip verdiğine memnun oldu. Ama üretici firmanın sıkıntılı bir süreciymiş, böyle yüklü bir miktarda siparişi alınca döndü bana dedi ki bana güzellik yaptın ve bende sana teşekkür etmek için 45 yıllık makineler ile özel bir üretim yapma fırsatı vereceğim. Gitti gerekli ürünler ve makinaları tedarik etti, böyle bir tesise sahip olmamı sağladı. Ben bir pazarlama şirketiyim, bir taraftan o fabrika üretimini yapıyor ve bende onu satıyorum. Farklı firmaların ürünlerini de alıp Türkiye’ye satıyorum bu benim için insanların tadına baktığında beğeneceği beğendiğinde de mutlu olacağım bir işti” dedi.