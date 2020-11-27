40 yıllık kuzine üreticisinin ürünlerine pandemi nedeniyle talep arttı

KUZİNE KARADENİZİN VAZGEÇİLMEZİDİR Evinde kuzine sobası kullanan Nebahat Kalyoncu, "Kuzine Karadeniz'in vazgeçilmezidir. Üzerinde suyumuzu kaynatıyoruz, fırınında yemeğimizi yapıyoruz, pişen yemeklerimizi sıcak kalması için üzerinde bekletiyoruz. Ekmeğimizi, pasta ve böreklerimizi de yapıyoruz. Kuzine bizim için avantajlı, her şeyimizi pişiriyoruz, ekonomik olarak da bize tasarruf sağlıyor" diye konuştu.