40 yıllık hatırlı kahvelerin sırrı: Fındık közü

Fındık kabuğu közü ile pişirilen kahvenin diğer kahvelerden çok daha farklı olduğunu söyleyen Samet Baş konuşmasına şöyle devam etti: “Bu kahvenin diğer kahvelerden farkı kendini dinlendirmiş olması. İnsanlar yorgunluklarını atmak istediği zaman muhabbet sohbet etmek istediği zaman hızla alevlenmiş bir kahve değil de dinlenmiş, kendini çekmiş ve taneciklerini çekmiş olması önemli.”