4. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsü için araştırmalara başladı. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 4. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Ramazanın 4. günü iftar menüsü arayışında olanlar, bugün ne yemek pişirsem aramalarına günün erken saatlerinde başladı. Geleneksel Türk mutfağının tüm nimetlerinden yararlanabileceğiniz gibi, Ramazana özel tatlılardan, içinizi ısıtacak çorba tariflerine kadar çeşitli lezzetleri sizler için derledik. Peki, bugün iftara ne yapılır? İşte Ramazanın 4. günü için iftar menüsü tarifleri...
Mısır unu çorbası tarifi
Ramazan ayında iftar menünüzde yer almasını tavsiye ettiğimiz mısır unu çorbası tarifi kolay yapımı ile de listenizde olmayı hak ediyor. Mısır unu çorbası malzemeleri arasında yer alan tavuk suyu sayesinde iftarda sağlık açısından tavsiye edebileceğimiz başlangıçlardan bir. Peki, mısır unu çorbası nasıl yapılır? İşte Ramazan özel mısır unu çorbası tarifi ve yapımı...
Etli tirit tarifi
Tavuk ya da kırmızı etle hazırlanabilen tirit tarifi sarımsaklı yoğurt servisiyle akşam yemeğine lezzet katıyor. Evde etli tirit hazırlamak için kızarmış ekmekleri hazırda bulundurmayı unutmayın. Peki, etli tirit tarifi nasıl yapılır? İşte, Başta Konya olmak üzere, Türkiye’nin birçok yöresinde sofralarda yerini alan etli tirit tarifi ve yapım aşamaları...
Patates röşti tarifi
Röşti, patates ile hazırlayabileceğiniz en leziz tariflerden biri. Hazırlanışı oldukça pratik olan patates röştiyi, ister kahvatıda veya akşam yemeğinde ikram edebilirsiniz. Eğer patates röştiye bir şans vermek isterseniz, malzeme listesi ve yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Mor lahana turşusu tarifi
Mor lahana, salatalara renk ve lezzet katıyor. Tam bir antioksidan deposu olan mor lahananın turşusu da ayrı güzel oluyor. Üstelik uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Peki mor lahana turşusu nasıl yapılır? Tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...