4. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Patates röşti tarifi

Röşti, patates ile hazırlayabileceğiniz en leziz tariflerden biri. Hazırlanışı oldukça pratik olan patates röştiyi, ister kahvatıda veya akşam yemeğinde ikram edebilirsiniz. Eğer patates röştiye bir şans vermek isterseniz, malzeme listesi ve yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...