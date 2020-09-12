3 günde hazırlanıyor yazın lezzeti kışın vücudu sıcak tutmasıyla tercih ediliyor

Helvanın, el yapımı ve doğal olduğu için bazı rahatsızlıklara da faydalı olduğuna değinen Kuvan, “Ordu’nun yöreseli olduğu için ve fındık da bölgemizde meşhur olduğu için cevizli dışında bir de fındıklı helva yapıyoruz, o da ayrı bir lezzetli oluyor. Tamamen el yapımı ve doğaldır. Ailemizle birlikte yapıyoruz. Çövenin faydaları zaten saymakla bitmez, çoğu tatlıda da kullanılıyor. Mide, bağırsak ve sindirim sistemine iyi geliyor. Ceviz de kolesterol ve tansiyona iyi geliyor. Aynı zamanda bu helvanın dut, armut ve elma pekmezli olanlarını da yapıyoruz” şeklinde konuştu.