3 bin yıldır değişmedi, Avrupa'ya bile gönderiliyor

Çiftçiler gibi tarlada üretim yaptıklarını anlatan Tanrıkulu, "Çiftçi tarlaya buğdayını nasıl ekip biçiyorsa biz de burada göllerimizi birer tarla olarak düşünürsek suları buraya veriyor ve tuz olarak biçiyoruz. Geleneksel üretimin en modern üretimi olarak tuzun serası olan cam piramit seralar yaptık. Bu sistem dünyada ilk, bunu çok araştırdık ancak böylesine bir örneğe rastlamadık. Böylelikle üretimimizi 9 aya çıkarmış oldu." diye konuştu.