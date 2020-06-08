3 aylık aranın ardından nohut dürüme akın ettiler

"1 Haziran itibariyle çalışmaya başladık. İnsanlar nohut dürümünü özlemiş. Fakat içeriye çok kalabalık şekilde alamıyoruz. Kapıda görevlendirdiğimiz arkadaşımızla içeriye giriş çıkış kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Nohut dürümü Gaziantep’e özgü bir yemek, gelen müşterilerimiz özlemişler. Biz de hem nohut dürümü yemeyi hem de müşterilerimizi özledik. Kapalı olduğumuz süreçte bizi tanıyanlar arayıp nohut dürümünü özlediklerini söylüyorlardı."