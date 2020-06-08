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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 10:39,

3 aylık aranın ardından nohut dürüme akın ettiler

Gaziantep’te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır kapalı olan nohut dürümcüler yeniden hizmet vermeye başladı.

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Gaziantep’te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır kapalı olan nohut dürümcüler yeniden hizmet vermeye başladı. Uzun süre bu lezzete hasret kalanlar da nohut dürümü satışı yapan yerlerde yoğunluk oluşturdu.

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Gaziantep’e özgü nohut dürümü satış noktaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran’da geçilen normalleşme süreciyle yaklaşık 3 aylık aradan sonra hizmet vermeye başladı.

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Uzun süredir paket hizmet veren işletmelerin hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki dürümcülere giderek nohut dürümü yemeye başladı.

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Masaların sosyal mesafe kurallarına göre konumlandığı iş yerlerinde, müşteriler maske takmalarının ardından içeriye alındı.

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Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan nohut dürümünü yiyerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırdı.

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Kentteki işletmecilerden Ahmet Kesen, vatandaşların nohut dürümünü çok özlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

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"Pandeminin başlamasıyla birlikte müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından iş yerimiz kapalıydı. Şu anda sosyal mesafe kuralları ile ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. "

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"1 Haziran itibariyle çalışmaya başladık. İnsanlar nohut dürümünü özlemiş. Fakat içeriye çok kalabalık şekilde alamıyoruz. Kapıda görevlendirdiğimiz arkadaşımızla içeriye giriş çıkış kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Nohut dürümü Gaziantep’e özgü bir yemek, gelen müşterilerimiz özlemişler. Biz de hem nohut dürümü yemeyi hem de müşterilerimizi özledik. Kapalı olduğumuz süreçte bizi tanıyanlar arayıp nohut dürümünü özlediklerini söylüyorlardı."

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Müşteriler de dürümcülerin açılmasının ardından, uzak kaldıkları lezzeti tatmak için geldiklerini ifade etti.

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