21 yıldır birçok ünlü ismin adresi! Türkiye'de gitmediği yer kalmadı

"Pandemi bize farklı bir yön verdi. Soğuk zincirle Kars'tan Edirne'ye kadar ulaştık. Pandemi sürecinden önce de Avustralya hatta Amerika'ya ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde ulaştı. Hedefimiz Avrupa başta olmak üzere yurt dışına soğuk zincirle ulaşmak."