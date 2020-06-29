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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 11:44,

21 yıldır birçok ünlü ismin adresi! Türkiye'de gitmediği yer kalmadı

Tarihi Kayhan Çarşısı'nda 21 yıl önce babalarının açtığı köfteci dükkanında mesleği öğrenen iki kardeş, işlerini büyütüp 30 kişiye istihdam sağlayan bir işletmeye dönüştürdü.

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Bursa'da köftecilik yapan iki kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldıkları siparişleri kargoyla göndererek yurdun dört bir yanında müşterilerinin damaklarını tatlandırdı.

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Tarihi Kayhan Çarşısı'nda 1999 yılında 20 metrekarelik dükkanda köfteciliğe başlayan aile, zamanla işlerini büyüterek 30 kişiye istihdam sağlayan bir işletmeye dönüştürdü.

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İş yerlerinde çok sayıda ünlü ismi ağırlayan Ceyhun (36) ve Orçun Yaman (33) kardeşler, Kovid-19 salgını sürecinde soğuk zincir ve vakumlu paketlerle vatandaşlara kargo ile köfte gönderdi.

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Ceyhun Yaman, AA muhabirine, 21 yıldır köftecilik yaptıklarını söyledi.

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Babalarıyla tarihi çarşıda küçük dükkanlarında başlayan sürecin farklı noktalara geldiğini belirten Yaman, çocukluk ve gençlik dönemlerinin köftecilikle geçtiğini anlattı.

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Kardeşiyle her geçen gün işletmelerine farklılık kattıklarını dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

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"Serüvenimiz, daha farklı sunumlar ve lezzetlerle devam ediyor. İş yerimizde 30 kişi çalışıyor. Şehir dışından, Türkiye'nin bütün şehirlerinden misafir ağırlıyoruz."

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"Bursa bir Balkan şehri. Köfte kültürü çok popüler. İnsanlar burada köftenin, etin iyisini yiyor. Dışarıdan gelen talepler sonucunda farklı bir yöne evrildik. Yemek için seyahat eden bir dükkan haline geldik."

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"İnsanlar pandemi sürecinde buraya gelemeyince biz onların kapılarına gitmeye başladık. Ürünlerimizi vakumlu özel ambalajla başta büyükşehirler olmak üzere 81 ile yolladık."

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"Pandemi bize farklı bir yön verdi. Soğuk zincirle Kars'tan Edirne'ye kadar ulaştık. Pandemi sürecinden önce de Avustralya hatta Amerika'ya ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde ulaştı. Hedefimiz Avrupa başta olmak üzere yurt dışına soğuk zincirle ulaşmak."

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Yaman, iş yerlerinde futbol ve basketbol camiası başta olmak üzere birçok ünlü ismi ağırladıklarını sözlerine ekledi.

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Orçun Yaman da mesleğe küçük yaşlarda başladığını belirtti.

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Esnaflığı çocukluğunda öğrenmesinin kendisine çok şey kattığını vurgulayan Yaman, "Köftenin sırrını, formülünü daha çocuk yaşlarda babamın yanında öğrendim. Çocukluğum sürekli mutfakta geçti. Yaptığımız köfte, butik bir ürün. Fabrikasyon yapmıyoruz, elle yapıyoruz, makine yapmıyor. Böyle olunca da insanlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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