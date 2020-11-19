20 yıllık ustası bile nasıl yapıldığını bilmiyor! Ünlüler de müdavimi

"Müşterilerin tatlı ile ilgili tepkisi her zaman bizi gururlandırdı. Bugüne kadar olumsuz yorum hiç almadık. Çok az bir kesimde biri diyor ki bu tavuk göğsü, biri diyor ki bu sahlep, sahlepli bir şey yapmışsınız. Bir başkası da muhallebi."