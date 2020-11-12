2 yılda 100 farklı tohumla binlerce fide ürettiler

DOĞRU TEKNİKLE TOHUM ÇIKARMAK Tarım Teknikeri Nilay Gündoğar da doğru teknikle tohum çıkarmanın çok önemli olduğunu anlatarak, "Ata tohumları geçmişimizden geleceğimize en değerli mirasımız. Rengi, kokusu ve aroması ile diğer tohumlardan çok daha farklı. Ekonomik açıdan da faydalı, çünkü ata tohumlarını sürekli çoğaltabiliyoruz diğer tohumları çoğaltamıyoruz, tek yıllık oluyor. Sebzelerden doğru tohum alabilmek çok önemli. Olgunlaşma seviyesini tamamlayan sebzenin içerisinden çekirdekleri çıkartıyoruz. Bir suyun içerisine koyarak olgunlaşmamış tohumların suyun yüzüne çıkmasını sağlıyoruz. Suyun üstünde kalan tohumları atarak kalanı su ile beraber bir kavanoza döküyoruz. 2-3 gün bekleterek iyi tohumların suyun altına çökmesini sağlayacağız. Altta kalan iyi tohumları alarak bir bezin üzerine serip güneş ışığına maruz kalmadan kurutacağız. Kurutulan tohumlar cam kavanozları alınarak içerisine bir miktar kül ya da defne yaprağı konarak muhafaza edeceğiz" ifadelerinde bulundu.