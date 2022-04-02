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HaberlerLezizz Mutfak Tüyoları2. Gün Ramazan İftar Menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
GeriMutfak Tüyoları 2. Gün Ramazan İftar Menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 02 Nisan 2022 - 17:16 | 

2. Gün Ramazan İftar Menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayında orucun 2. günü iftar hazırlıkları günün erken saatlerinden itibaren başladı. Ramazan iftar menülerinin hem besleyici hem de doyurucu olması çok önemlidir. Bu nedenle menüler metabolizmayı dengeleyecek yemeklerden oluşmalıdır. İşte, bugün iftara ne yapsam diye düşünenlere, 2. Ramazan iftar menüsü yemekleri...

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Ramazanın 2. günü iftar menüsü arayışında olanlar, bugün ne yemek pişirsem aramalarına hız kazandırdı. Geleneksel Türk mutfağının tüm nimetlerinden yararlanabileceğiniz gibi, Ramazana özel tatlılardan, içinizi ısıtacak çorba tariflerine kadar pek çok seçeneği Ramazan ayı boyunca sizlerle buluşturacağız. Peki, bugün iftara ne yapılır? İşte 2. Ramazan iftar menüsü tarifleri...
2MISIR UNU ÇORBASI

MISIR UNU ÇORBASI

Ramazan ayında iftar menünüzde yer almasını tavsiye ettiğimiz mısır unu çorbası tarifi kolay yapımı ile de listenizde olmayı hak ediyor. Mısır unu çorbası malzemeleri arasında yer alan tavuk suyu sayesinde iftarda sağlık açısından tavsiye edebileceğimiz başlangıçlardan bir. Peki, mısır unu çorbası nasıl yapılır? İşte Ramazan özel mısır unu çorbası tarifi ve yapımı...
MISIR UNU ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3ETLİ GÜVEÇ TARİFİ

ETLİ GÜVEÇ TARİFİ

Ağır pişen ateşte yumuşacık etiyle sevdiklerinize lezzet şöleni hazırlayacağınız güveç tarifi kolay yapımıyla akşam yemeklerinize renk katıyor. aynı zamanda malzemeleriyle zengin bir vitamin ve protein deposu, damak çatlatan etli güveç tarifi, malzemeleri ve yapım aşamalarıyla karşınızda...
ETLİ GÜVEÇ TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4FİRİK PİLAVI

FİRİK PİLAVI

Genellikle Hatay ve Antep usulü pişirilen firik pilavı hem sağlıklı hem lezzetli bir pilav türüdür. Buğday tanelerinin ateş üzerinde kavrulması sayesinde enfes bir tada kavuşan firik pilavı tarifi ile siz de sofralarınızda fark yaratabilirsiniz. Peki, firik pilavı nasıl pişirilir? İşte detaylar...
FİRİK PİLAVI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
5TABBULE SALATASI

TABBULE SALATASI

Maydanozla yapabileceğiniz enfes bir salata tabbouleh. Lübnan mutfağına ait bu salatanın tarifini sizin için Yıldız Öz Samaha hazırladı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan tabbouleh için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
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6EĞİN PİYAZI

EĞİN PİYAZI

Özellikle sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bir meze türü olan eğin piyazı her yemeğin yanına yakışabilir bir özellik taşıyor. Çoban salatası gibi hazırlanan eğin piyazı, oldukça kolay yapımı ve her yerde bulunabilen malzemelerle yemeklerinizin yanına bir meze alternatifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre… İşte eğin piyazı tarifi ve malzemeleri…
EĞİN PİYAZI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
7REYHAN ŞERBETİ

REYHAN ŞERBETİ

Reyhan şerbeti, sıcak yaz günlerinde ferahlamak isteyenler için harika bir seçenek. Ayrıca reyhan, güzel kokusunun yanı sıra antioksidan özelliğiyle sıcak havalarda serinletici bir şeyler arayanlar için birebir. Üstelik yapılışı da çok kolay. Eğer denemek isterseniz, işte reyhan şerbeti tarifi ve malzemeleri... Şİmdiden afiyet olsun...
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8CEVİZLİ GÜLLAÇ

CEVİZLİ GÜLLAÇ

Osmanlı Saray Mutfağı'nda ferahlatıcı etkisi olduğu için mutlaka eklen gül suyu hem yapraklara hem de süt içerisine eklenerek katılmaktadır. Ekseriyetle Ramazan ayında rağbet edilmesi sebebiyle, Ramazan ayının denk geldiği mevsime göre üzeri süslenir. Rüzgar Şef'in sizler için özel hazırladığı cevizli güllaç haberimizde...
CEVİZLİ GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
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