2. Gün Ramazan İftar Menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

REYHAN ŞERBETİ

Reyhan şerbeti, sıcak yaz günlerinde ferahlamak isteyenler için harika bir seçenek. Ayrıca reyhan, güzel kokusunun yanı sıra antioksidan özelliğiyle sıcak havalarda serinletici bir şeyler arayanlar için birebir. Üstelik yapılışı da çok kolay. Eğer denemek isterseniz, işte reyhan şerbeti tarifi ve malzemeleri... Şİmdiden afiyet olsun...