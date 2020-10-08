1991 model hurda halk otobüsünü aldı ve bakın ne hale getirdi

Ayvaz, müşterilerinin iş yerini çok beğendiğini ifade ederek, "Buraya gelenler konseptimizi çok farklı buluyor. Müşterilerimiz iş yerimizi çok beğeniyor ve bol bol fotoğraf çekiyor. Bazen yol kenarında otobüsü görenler merak edip yanımıza dahi geliyor" diye konuştu.