MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne Yenir1991 model hurda halk otobüsünü aldı ve bakın ne hale getirdi
GeriNerede Ne Yenir 1991 model hurda halk otobüsünü aldı ve bakın ne hale getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 09:59 | 

1991 model hurda halk otobüsünü aldı ve bakın ne hale getirdi

Müşteriler bol bol fotoğraf çekiyor, yol kenarında görenler merak edip yanına uğruyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Denizli’de aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini bırakan Mehmet Ergin Ayvaz (49) Sarayköy ilçesinde, dükkana dönüştürdüğü trafikten çekilmiş, 1991 model halk otobüsünde kokoreç satarak geçimini sağlıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Ayvaz’ın müşterileri, halk otobüsünün koltuklarına oturarak karınlarını doyuruyor.

3
Abone Olgoogle-news

Denizli’de ziraat mühendisi Mehmet Ergin Ayvaz, aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle mesleğini bırakarak gıda sektörüne yöneldi.

4
Abone Olgoogle-news

Uzun yıllar mühendislik yaptıktan sonra farklı bir meslek dalına geçiş yapan Ayvaz, Sarayköy ilçesinde trafikten çekilmiş eski bir halk otobüsünü satın alıp, ekmek teknesine dönüştürdü.

5
Abone Olgoogle-news

Otobüsün dışını boyayan Ayvaz, içine de masa yerleştirdi. Ayvaz, dekoratif aksesuarlarla süslediği otobüsün içinde ve çadır kurduğu ön kısmında, kokoreç ve köfte satışı yapmaya başladı.

6
Abone Olgoogle-news

Hurda otobüsü kokoreç dükkanına dönüştüren Ayvaz, içindeki sesi dinleyerek mühendisliği bırakıp bu işe yöneldiğini söyledi.

7MÜŞTERİLER ÇOK BEĞENİYOR
Abone Olgoogle-news

MÜŞTERİLER ÇOK BEĞENİYOR

Farklı bir konsept tasarlayıp hurda halk otobüsünü ilgi çekici bir kokoreççi haline getirdiğini belirten Ayvaz, şöyle konuştu:

8
Abone Olgoogle-news

"10 yıl mühendislik yaptım. Bolulu olduğum için genlerimde aşçılık var. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden işimi bırakıp gıda sektörüne girdim."

9
Abone Olgoogle-news

"Kömürde kuzu kokoreç yapıp satmaya başladım. Yol kenarlarında yaygın olarak minibüslerde kokoreç satılıyor. Ben bunu biraz farklı bir hale getirmek istedim. Hurda bir halk otobüsünü kokoreççi dükkanı yaptım."

10
Abone Olgoogle-news

"Otobüsümüz 1991 model ve trafikten çekilmiş bir araç. Eskiden uzun yıllar İzmir’de hizmet vermiş. Biz düzenleyip güzel bir hale getirdik. İçinde 6 masası var. 24 kişi oturup yemek yiyebiliyor."

11
Abone Olgoogle-news

Ayvaz, müşterilerinin iş yerini çok beğendiğini ifade ederek, "Buraya gelenler konseptimizi çok farklı buluyor. Müşterilerimiz iş yerimizi çok beğeniyor ve bol bol fotoğraf çekiyor. Bazen yol kenarında otobüsü görenler merak edip yanımıza dahi geliyor" diye konuştu.

12
Abone Olgoogle-news

Müşterilerden Halil Güven, iş için gidip, geldiği yolun kenarında otobüste kokoreç satıldığını görünce dikkatini çektiğini belirtip, "Farklı bir tasarım olduğu için bende ilgi uyandırdı. Tarzını çok beğendim. Kokoreç de güzeldi, memnun kaldık" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi