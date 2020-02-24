1900'lerden bugüne gelen bir lezzet... Günde 9, yılda 3200 ton tüketiliyor

Elaldı, “Birçok insanın damak tadına ulaşmış bulunmaktayız. Bugün kadayıf olarak Diyarbakır’da normal sezonda günlük 6 ton tüketim olmakta, yıllık 2 bin 200 ton. Bu turizm sezonunda günlük 9 ton olmak üzere yıllık 3 bin 200 ton tatlı tüketiminde biz tüketimin yüzde 30,35’ini Hacıbaba pastaneleri olarak karşılamaktayız” diye konuştu.