1800 metrede sarp kayaların arasında saklıyorlar... Kilosu 100 TL'den satılacak

Eskiden bu üretimi kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yaptıklarını vurgulayan Büyüktatlı, "Hem geleneğimiz devam etsin hem de üreticimiz kazanç sağlasın diye çalışma başlattık. Obruk peynirimiz çok iyi yerlere gelecek. Desteklerinden ötürü Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mut Kaymakamı Muammer Köken'e teşekkür ederiz" dedi.