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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 12:16,

1800 metrede sarp kayaların arasında saklıyorlar... Kilosu 100 TL'den satılacak

Mağaralarda olgunlaşmaya bırakılan obruk peynirinin "lezzet yolculuğu" başladı

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Mersin'in Mut ilçesinde, geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri", olgunlaşması ve lezzetini alması için yaklaşık 5 ay bekletileceği 1800 rakımlı yayladaki mağaralara indiriliyor.

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İlçede yıllardır yapılan obruk peynirinin markalaşması için çalışan yöre halkı, üretimlerini artırabilmek için Hacıahmetli Mahallesi'ndeki eski sağlık ocağını tesise dönüştürdü.

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Burada köylerden getirilen sütlerle geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıp tulum haline getiriliyor.

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Daha sonra traktörlerin römorkuna yüklenerek 1800 rakımlı yaylaya çıkarılan peynirler, sarp kayaların arasından halatlarla "soğuk hava deposu" olarak kullanılan mağaralara indiriliyor.

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Yaklaşık 5 aylık olgunlaşma süresinin tamamlanmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp satışa sunulacak obruk peyniri, zahmetli yolculuğun ardından sofralardaki yerini alacak.

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Kilogramı yaklaşık 100 liradan satılacak peynirler için sipariş almaya başlayan yöre halkı, üretimlerini her geçen yıl artırarak atalarından kalan "lezzetli mirası" daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

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Mut Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri"nin markalaşması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

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Bölgede obruk peynirinin yüz yıllardır yapıldığını dile getiren Bayır, yöre halkının katma değeri yüksek bu üründen kazanç elde ettiğini aktardı.

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Bayır, ilçede üretilen obruk peynirinin tamamen geleneksel yöntemlerle hazırlandığını belirterek şunları kaydetti:

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"Bölgedeki vatandaşlarımız geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Obruk peynirimiz tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Hazırladığımız projeyle ürünümüze marka değeri kattık."

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"Peynirler obruklara konulmaya başlandı. Olgunlaşmaya başlayan peynirlerimizi yaklaşık 5 ay sonra satışa sunacağız."

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"Üreticimiz bu üründen daha fazla gelir sağlıyor. Bu tadı herkese tavsiye ediyoruz. Peynirimiz güvenle tüketilebilir."

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Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Abdullah Büyüktatlı da üretimlerini tamamen doğal yöntemlerle yaptıklarını ifade etti.

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Eskiden bu üretimi kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yaptıklarını vurgulayan Büyüktatlı, "Hem geleneğimiz devam etsin hem de üreticimiz kazanç sağlasın diye çalışma başlattık. Obruk peynirimiz çok iyi yerlere gelecek. Desteklerinden ötürü Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mut Kaymakamı Muammer Köken'e teşekkür ederiz" dedi.

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Kurtuluş, Çatalharman, Hacıahmetli Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Emre Kaya ise atalarından miras kalan bu lezzeti daha iyi noktaya taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

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"Şu an üretimimizin 4-5 katı talep var. Bu yıl talebe belki karşılık veremeyeceğiz ama önümüzdeki yıllarda yöresel çizgiden şaşmadan, ürünümüzün doğallığını bozmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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