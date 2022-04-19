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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 19 Nisan 2022 - 11:07 | 

18. gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 18. gün iftar menüsü...

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Sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 18. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
2Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası tarifi

Çorbalar, iftar sofrasının en güzel başlangıçlarından... Çeşit çeşit çorbalar, lezzetli olmalarının yanı sıra oldukça da besleyiciler. Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan ezogelin çorbası da bunlardan biri. Her ne kadar çeşitli malzemeler kullanılsa da yapımı kolay. Peki ezogelin çorbası nasıl yapılır? Denemek isteyenler için ezogelin çorbası tarifi...

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3Maraş tava tarifi

Maraş tava tarifi

Yöresel yemeklerimizden Maraş tava tarifi et yemeği sevenlerin en çok araştırdığı tarifler arasında yer alıyor. İçerisinde aynı zamanda sebzelerin de olduğu Maraş tava tarifi hem doyurucu hem bol vitaminli bir yemek. İşte Maraş tava tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

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4Firik pilavı tarifi

Firik pilavı tarifi

Genellikle Hatay ve Antep usulü pişirilen firik pilavı hem sağlıklı hem lezzetli bir pilav türüdür. Buğday tanelerinin ateş üzerinde kavrulması sayesinde enfes bir tada kavuşan firik pilavı tarifi ile siz de sofralarınızda fark yaratabilirsiniz. Peki, firik pilavı nasıl pişirilir? İşte detaylar...

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5Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

Kereviz, oldukça sağlıklı bir besin olduğu için sık sık tüketiliyor. Yoğurtlu kereviz salatası da, bu güzel sebzeyi farklı bir şekilde deneyebileceğiniz nefis bir alternatif. Özellikle, kerevizle pek arası olmayanların bu salata ile fikirlerinin değişeceğini söyleyebiliriz. Bu güzel sebzenin en nefis hallerinden biri olan yoğurtlu kereviz salatası tarifi içerisinde en güzel haliyle kereviz salatası nasıl yapılır ve malzemeleri neler bulabilirsiniz.

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6İrmikli parmak tatlısı tarifi

İrmikli parmak tatlısı tarifi

İrmikli parmak tatlısı, farklı bir şerbetli tatlı tarifi arayanlar için nefis bir alternatif. Fındık, ceviz ve bademli iç harcıyla favorilerinizden biri haline gelecek. Üstelik yapımı da çok pratik. Peki irmikli parmak tatlısı nasıl yapılır? İşte evde irmikli parmak tatlısı tarifi...

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